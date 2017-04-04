碳佐麻里台南府前店今天辦理「劍獅童玩集 乎您笑麻里(台語)」活動。（黃文博翻攝）

為了慶祝一年一度的兒童節，安平區公所與碳佐麻里首度攜手合作，今天在碳佐麻里府前店前方廣場辦理「劍獅童玩集 乎您笑麻里(台語)」活動，現場有迷你童玩市集、劍獅周邊文創商品展出、安平圖書館辦證有禮、「毽健樂」踢毽子遊戲、木雕劍獅大師陳建智彩繪劍獅杯墊及玩顏色手工體驗DIY等等，活動精彩豐富，歡迎大朋友小朋友「藝童歡樂趣」。

碳佐麻里是台南安平區在地企業，府前店則是第一家創始店，天天都是大排長龍，想到燒肉就會想到碳佐麻里。碳佐麻里總經理江亞軒表示，「毽健樂」踢毽子遊戲，是碳佐麻里每年都會辦理的，希望藉由踢毽子找回以前小時候的開心回憶，並且動起身體，找回健康的身心靈，只要參與毽健樂活動的民眾，可獲得精美禮品唷。然而今年特別不一樣的是與安平區公所合作，加入安平劍獅的元素，期望帶給民眾不同的用餐體驗與美好的活動回憶。

安平是台南重要的文化觀光區域，有蘊含人文歷史的舊部落，也有新住民移入的新社區，形成多元化的文化區域，因應現代社會的少子化，家裡的小孩都是父母的寶貝，為讓小孩們可以了解安平的歷史文化以及提高小孩多多外出運動的意願，安平區公所在今年的兒童節設計了一系列活動，讓更多人外出認識安平之美。

安平區長賴青足表示，碳佐麻里位於安平五期屬新社區，而安平一直以來都在舊部落尋找劍獅，藉由與碳佐麻里知名企業合作，除了可以新社區、舊部落串連外，也加入劍獅元素，希望讓大人小孩們享用美食、踢毽子樂趣、體驗DIY及了解自己所居住的地方安平之美，讓國家未來的主人翁有個歡樂、難忘的兒童佳節。

(中時)