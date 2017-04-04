郝龍斌：若開放日核食 將號召「公民不服從」

媒體報導，衛福部長陳時中表態，對於日本核災區食品「只要確保食用安全，不反對解禁」，國民黨副主席郝龍斌4日痛批「陳部長知不知道自己的職責是什麼？」，他認為，在部長講「不反對」前，衛福部的職責就是要先確保食品的絕對安全，否則就沒有資格說「不反對」。

郝龍斌4日強調，「難道我們台灣連自己不要吃什麼、不要買什麼，都沒有選擇權嗎？」他指出，如果民進黨一意孤行，要進口日本核災區食品，他一定與民眾站在一起，大家一起用「公民不服從」的方式，跟民進黨政府「say No」。

郝龍斌表示，人民食品安全不可被取代，「民進黨不要一再低估了民眾對食安的要求，以及核災食品的抵制與憤怒」。他強調，只要民進黨敢開放日本核災食品進口，守護食安公投聯盟也會立刻把反對開放核災食品的12萬份公投連署書送出，絕對與民眾站在一起，捍衛民眾食安。

他認為，近期許多跡象顯示，民進黨政府又在做開放日本核災食品進口的準備，除駐日大使日前接受日本電視台訪問提到不進口日本核災食品影響台日貿易、日本總務副大臣來台，也說希望台灣開放日本核災區食品進口；新任衛福部長接受媒體專訪時，又表態只要確保食用安全，不反對解禁美豬和日本核災食品。

郝龍斌表示，這一切的連續劇鋪陳，都讓民眾質疑這一切難道是「民進黨政府跟日本串好的戲碼」？「人民不要的核災區食品進口，又將捲土重來！」

郝指出，民進黨執政前說「食安五環」，但過去反對美牛進口，現在要開放美豬；過去反對核能，現在要民眾吃核災區食品；民進黨不僅沒有做到他們聲稱的「食安五環」，根本是「食安惡夢」。

他說，當初就是因為民進黨漠視民意，硬是要進口日本核災區食品，還舉辦一些「裝模作樣的公聽會，想硬闖過關」；為對抗一心只想討好日本的民進黨政府，人民只好訴諸直接民權，發起反對核食公投連署，短短一個月就收到15萬份連署書、彙整出有效份數12萬份，早已遠遠超過公投連署要求的9萬多份。他也呼籲立院朝野黨團應善盡民意代表的天職，和人民站在一起、為食安一起奮鬥，而非屈從權力和政治。

(旺報)