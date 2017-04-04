高雄福華大飯店培養生力軍 發掘業界明日之星

業師不藏私，傾囊相授，要發掘業界的明日之星。（勞動部高屏澎東分署提供）

參加雙軌訓練旗艦計畫的學生，在業師指導下，突飛猛進，成為業者眼中的明日之星。（勞動部高屏澎東分署提供）

參加雙軌訓練旗艦計畫的學生，在業師指導下，突飛猛進，成為業者眼中的明日之星。（勞動部高屏澎東分署提供）

高雄老字號「高雄福華大飯店」近年來為培養生力軍，運用勞動部高屏澎東分署雙軌訓練旗艦計畫，與正修科技大學餐飲系、國企系合作，進用14名學生擔任服務人員，在經過飯店主管貼身指導後，雙軌生都成業界明日之星，有學生表現亮眼到為飯店爭取到長期客戶、成貴賓指定服務人員。

高雄福華飯店是在3年前得知勞動部雙軌訓練旗艦計畫，可縮減學用落差、為公司培養一批年輕儲備幹部，立即提出申請，與正修科大餐飲系、國企系合作，在進用14名學生後，依據學生就讀科系，分別派到櫃檯部、餐飲部宴會廳、中西餐廳以及客房部，由主管親自進行工作崗位訓練，希望雙軌生累積4年工作經驗後，能在畢業後留任。

在宴會廳工作的雙軌生有7位，都是就讀餐飲系。指導他們的是宴會廳副理楊有義，他從端盤擺設教起，延伸到對顧客的應對進退，對學生而言，最受用的是現場看場技巧，楊發揮過去身經百戰經驗，傳授學生面對千奇百怪要求時的解決之道，毫不藏私、軟硬兼施的訓練方式，成學生眼中的良師益友。

學生們經指導，服務態度一級棒，很多顧客都不知他們是學生。其中一位大三雙軌生孫振稼，更曾在一次喜宴中，因頻繁整理桌面，服務有禮，讓顧客印象深刻，事後到飯店臉書留言稱讚，為飯店形象加分，他更在一次發表會中，因快速解決客戶難題，為飯店爭取到一位長期客戶，成日後指定服務人員。孫振稼說，能有好表現，都是因從主管身上學到「服務至上」的工作態度，這些是在課本上學不到的。

飯店門口也有一位雙軌生王宏育。他半年前剛到職時，個性害羞、不敢與人直視，但主管認為他有潛力，安排至門口服務，成為飯店另類的「門面」。

他經訓練後，現在面對顧客提出的諸多問題，都能協助解決，最近還因細心攙扶輪椅族下車，獲顧客大力稱讚。

「大學四年累積豐富實戰經驗，收穫多!」，這群學生說，參加雙軌訓練旗艦計畫，不但可領取工作訓練津貼、每學期獲得50%學費補助，減輕家裡經濟負擔，還可透過學校、事業單位及勞動部三方輔導，讓他們同時兼顧學業與工作，相信未來畢業後，相較於一般大學生，能具有較大的就業優勢。

福華飯店副總經理陳雅惠表示，公司這次進用的14名學生，舉止得宜有禮貌，很多貼心舉動都讓顧客感到窩心，例如看到顧客物品忘記帶走，就會跑向前遞送，以及看到顧客總是面帶微笑，「笑容具有感染力」，這是飯店另類的軟實力。

陳副總說，為留用這群學生，飯店已提出中階幹部培訓計畫，雙軌生可運用在飯店參訓的2至3年資歷，提出申請，經過為期半年至一年的訓練後，畢業後就可直接從主管做起，擔任領班。

勞動部高屏澎東分署程泰運表示，高屏澎東分署今年與輔英科技大學、正修科技大學、高苑科技大學等3所學校及19間事業單位合作，招收256名學生參與這項計畫，訓練職類包括機電整合、微科技、冷凍空調、餐飲門市等。歡迎有興趣的高中職畢業生，連結雙軌訓練旗艦計畫網站查詢。

(中時)