廣州清明民俗論壇 倡導厚養薄葬理念
廣州市的殯葬協會和殯葬服務中心聯合舉辦清明民俗專題論壇。針對殯葬習俗的淵源、習俗的歷史變遷、厚養薄葬的傳統和文明祭掃新風尚等四個議題。以殯（遺體處理）、葬（遺體安葬）、祭（祭祀）為主軸，闡述大陸殯葬習俗的變遷和文明拜祭新風的營造。
廣州市連續17年保持火化率達100%，大力推廣節地生態葬和文明祭掃，1998年首推骨灰撒海，1999年再推骨灰還林。2016年節地生態安葬率高達到80.5%。
厚養薄葬，厚養是核心，隨物質文明和社會文化的發展，養老的重心應更加注重老年人的物質與精神生活和健康，只要每個人都能做到孝老愛親，社會文明祭拜程度也會變高。
專家更介紹目前文明祭掃的種類和方式，例如：音樂掃墓（演奏、播放逝者生前喜歡的音樂），綠植祭掃（在逝者目前擺放綠色植物替代祭品和鮮花），網上拜祭以及靈牌位拜祭等。
本次論壇通過這四個議題的討論，倡導祭而豐不如養之厚的理念，推廣清明祭掃的新形式、新風尚，提倡民眾採取無煙祭掃、鮮花拜祭、牌位拜祭、網絡拜祭方式，逐步把低碳祭掃理念轉變成社會自覺行為。
(旺報)
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