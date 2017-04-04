陸北方多地再現重污染 部分政府部門不作為
中國大陸環境保護部最新通報顯示，目前，天津、唐山、廊坊、濮陽、安陽市已啟動空氣重污染橙色預警。督查發現，部分城市基層政府部門不作為；重型柴油車和油品超標情況嚴重；企業治理設施不完備問題普遍。
根據中新社報導，經中國環境監測總站會商中央氣象台和京津冀及周邊地區省級環境監測中心，4月3日至7日，受不利氣象條件影響，北京、天津、山西部分城市、豫北地區和太行山沿線城市可能相繼出現重污染天氣過程。本次重污染天氣過程持續時間較長，影響範圍較廣。
環境保護部7個機動督查組4月1日已經分別抵達北京、天津、石家莊、唐山、保定、邢台和安陽市，開展專項督查，重點督查各地重污染天氣應急預案落實情況等，並加大對機動車、揚塵等問題督查力度。督查發現，部分城市基層政府部門不作為。
(旺報)
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