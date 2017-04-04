王菲穿紗裙貴氣遊杜拜 前夫竇唯現在變這樣
天后王菲先前被捕獲帶著她與李亞鵬所生女兒李嫣現身杜拜機場，當時王菲維持一貫簡約打扮風格，和李嫣同穿吊帶長褲母女裝，看來身材纖細又腿長，昨(3日)晚間又有網友分享王菲改穿深色大紗裙加頭紗，在男助理開道下緩緩走過鏡頭前影片，像是開演唱會準備登台，天后氣勢震懾不少路人。
昨有網友分享在杜拜機場撞見王菲身穿華服走過影片，可見王菲帶著一貫的大墨鏡，改穿紗裙與披肩，貴氣十足，她不久便現身機場餐廳，與李嫣及其他三名女性友人吃飯，看起來相當享受這次旅行，身邊不見男友謝霆鋒。
而有過兩段婚姻的王菲，2005年與李亞鵬結婚前曾和竇唯有過一段婚姻，並育有女兒竇靖童，網友近日撞見48歲的竇唯在餐廳吃飯，由於他隻身前往，被要求和其他客人併桌也完全沒擺架子，衣著樸素的他看來吃的津津有味，最後還親切答應跟路人合影，看來非常自在，加上招牌的大鬍子，仙氣十足。
(中時電子報)
關鍵字：王菲
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