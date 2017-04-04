當代國樂名家大匯萃，齊聚高雄春天藝術節

高雄市國樂團與國內外知名音樂家及指揮交流，讓樂迷聽過癮。（文化局提供）

笙演奏家吳巍。（文化局提供）

嗩吶青年演奏家曾千芸。（文化局提供）

高雄市國樂團三場主題音樂會，讓樂迷們聽過癮！今年高雄春天藝術節，高市國邀約線上時興音樂家、國內新星與國際知名指揮與樂團合作，製作全新的國樂節目。

包括4月30日「舞嗩弄笛畫台灣」、5月21日「節慶臺灣」、6月18日「梁祝情笙」，分別於高雄文化中心至德堂及大東文化藝術中心演出，每個節目都展現了大師超高的音樂技巧與國樂的現代時尚風情，請愛樂者把握三場特別的聆賞機會。

「舞嗩弄笛畫台灣」，用國樂來描繪臺灣的民俗風情及山水詩意，前中國廣播民族樂團笛子首席侯廣宇將與高市國演出，描述原住民生活情趣及堅毅精神樂曲的《山‧樂》，嗩吶青年演奏家曾千芸帶來《弄獅》，將活靈活現呈現傳統民俗技藝「弄獅」的點睛、醒獅、戲獅等，指揮則由臺北市立國樂團團長鄭立彬擔任，他將率領高市國演譯《臺灣音畫》，刻畫作曲家對台灣的讚嘆！

國樂創作及曲譜來源向來以中國大陸為最大市場，高市國為積極開創臺灣本土作品，近年來常邀請臺灣作曲家譜曲。自從去年首度嘗試以臺灣四大族群音樂作為素材，全新譜寫絲竹樂創作發表，獲得各界熱烈的迴響及注目後，今年再度延續以台灣節慶為主題，委託作曲家為樂團創作的「節慶臺灣」將於5月21日演出，此場音樂會在演出過程中，將結合影像設計及燈光製作，營造跨界與傳統的嶄新演出型態。

六月則是以浪漫愛情作為背景的「梁祝情笙」音樂會，邀請當今首屈一指，首度拜訪高雄的笙演奏家吳巍，他最為令人驚嘆的是以現代37簧高音笙在現代即興、爵士融合音樂，游刃有餘的演繹能力和開創性，這場音樂會將與高市國演出《土與火》笙協奏曲；而首次同台的高雄市國樂團胡琴雙姝彭苙榳與蔡佩怡則以優美的琴聲、精湛的技巧演繹經典愛情故事《梁祝》。

高雄市國樂團透過多場的演出，藉由與國內外知名音樂家及指揮的交流，讓所有的觀眾及樂迷更感動每一次的演出。高雄市國樂團各個節目購票請上「愛pass」系統或手機下載「愛pass」app購票進場，更多節目資訊歡迎上官網查詢，及高雄春天藝術節FB。

(中時)