北水南流 港股首季跑贏A股

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受惠逾千億人民幣「北水」流入，今年港股首季表現亮麗，跑贏A股。今年首季，恆生指數累漲9.6%，扭轉去年第4季下挫5.57%頹勢；國企指數累漲9.35%，創2014年第4季後最大單季漲幅，而同期滬指只漲3.83%。其中大陸的地產與資訊科技等族群表現最神勇，專家直指港股牛市成型。

(旺報)