八達嶺動物園遊客疑拔孔雀毛 網友批「該跟老虎關」
有大陸網民爆料稱，在北京八達嶺野生動物園，「有遊客追逐孔雀、拔孔雀尾巴毛」，對此八達嶺野生動物園相關負責人4日下午向大陸中新網回應、證實此事。他表示，園中孔雀可近距離接觸、餵食和照相，「園區內豎有告示牌，園區若發現遊客有傷害動物行為會馬上制止」。
北京青年報官方微博4日稱，4月3日有網友爆料，在北京八達嶺野生動物園有遊客「追逐孔雀，拔孔雀尾巴毛」，照片中有4名遊客，包括2名成年人及2名兒童。一名男性成年遊客手中持有疑似孔雀羽毛狀的東西。
有網友在相關新聞下留言批評「這些人適合和老虎關在一起」、「若真屬實，此父母真不稱職」；也有人挖苦「啥時候（能）看到遊客拔老虎的牙」；但也有網友猜測「應該是撿掉下來的羽毛吧」，「拔毛不太可能啊，孔雀是死的嗎，基本沒有近身機會，早逃走了。也有可能撿地上的羽毛啊。」
(旺報)
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