中日副外長級磋商 探索兩國首腦會談

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日本共同社報導，中日兩國政府上午在東京舉行副外長級磋商，為配合7月在德國召開的二十國集團（G20）首腦會議，日方將探索實現日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平的首腦會談。

日本外務審議官秋葉剛男和外交部部長助理孔鉉佑出席磋商。秋葉剛男表示，為構建日中穩定關係，希望開展密切溝通。孔鉉佑則指出，中日關係正值邦交正常化45周年，機遇與課題共存。

兩人還將就日本擔任主席國的日中韓首腦會談的時間，及中國國務院總理李克強訪日交換意見；同時，又預計會商討合作，加強向推進核試與導彈開發的北韓施壓。

(工商)