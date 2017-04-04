包子＋披薩 包薩將進大陸市場
北京有美國人推出暗黑料理「包薩BAOZZA」，將中華傳統包子改良，並加入披薩餡料，變成中西合併的料理；今年年底也將於北京開設2～4家店面，未來不排除於美國的洛杉磯、紐約、芝加哥開設加盟店。
包薩創始於兩位美國人Loren和Alex，他們將包子和披薩餡料融合，製出新產品「包薩」。Alex說：「起初會提到包薩，當時大家只是開玩笑；但事後回想，包子和披薩都是有歷史的傳統食品，也許能將它們融合，創出不一樣的商品。」
包薩與包子的製作過程相似，將披薩餡料放入包子後，就是包薩的半成品，最後在放進蒸籠蒸熟，包薩便完成；目前包薩已研發出25種商品，預計開業時先推出6種商品，口味有鹹有甜，其中也推出素餡料，平均一個包薩賣10元人民幣。
包薩也即將於北京市三里屯的SOHO開設店面，更預計明年能擴張至其他城市。Loren和Alex表示，未來也希望能在美國的洛杉磯、紐約、芝加哥創設分店，不排除採用加盟的形式。
(旺報)
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