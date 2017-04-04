樹德家商校慶 首頒「典範學生獎」

樹德家商校慶首頒「典範學生獎」，表揚全國競賽績優七生。（樹德家商提供）

校長陳茂霖與七位典範學生合影留念。（樹德家商提供）

樹德家商慶祝創校53週年校慶，除舉辦一系列校慶運動會與園遊會活動，校方首創全國校園頒發給七位在全國競賽拿下大獎的同學「典範學生獎」，校長陳茂霖表示，期以他們優異的表現，做為全校學生的模範與榜樣。

陳茂霖說，教育界有「典範學校」，但樹德家商以去年拿下教育部教專典範唯一特優獎學校的殊榮，頒發「典範學生」獎，在於讓這些學生的優異表現可以產生影響的力量，做為經典與榜樣讓學弟妹們學習，得以激發他們的努力動機。

獲得「典範學生」獎的七位學生中，3年25班的何秀蓉榮獲國際技能競賽選拔的國手，成為第一位還在高職就學階段即成為國手的學生，今年十月將代表台灣與學校參加在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉辦的第44屆國際技能競賽。

國中時期表現並不突出，但在樹德家商美容科老師的嚴格培訓指導下，每天從早上8點練習到晚上10點，並以校為家苦練，何秀蓉才能在一路的競賽中脫穎而出。目前放棄保送上台科大機會，她說，想跟2013年獲得國際技能競賽美容職類金牌的學姊傅美慧一樣，選擇屏科大。她對自己深具信心並且會全力以赴參加這次的國際技能競賽，也希望能夠再次為台灣為校拿下美容職類第二面金牌。

榮獲全國英文單字比賽個人第三名與團體冠軍，才就讀二年級的黃盈樺優異的表現，也是獲頒「典範學生」的主因。而事實上才二年級的她，是比別人花了更多的時間與更加努力，才能在一年多的時間就把2萬5個單字背熟，背後的努力，她說，除了是自己的付出，學校老師的專業與用心教學給她很大幫助。

國中技藝班就選擇了樹德家商美容科，3年24班的黃韋喆是在樹德家商高手如雲的培訓選手選拔中過關斬將才取得機會。他說，優於別人的長處可能是興趣之外，就是能轉化老師的教學成為自己的創意。

而作品被評審評為「驚艷天下」，獲得教育部全國商業類科技藝競賽中餐烹調第一名與金手獎，3年38班的毛佳馨同時還取得中餐烹飪乙級證照。目前她已為自己取得技優保送總成績30%的加分。

母親是加拿大人，土生土長的王榆富因為有著一張外國人臉而格外吸引人，但他說，因為從小生活中學英文只重聽說，寫作或單字甚至都不會，在樹德家商嚴格且充實的訓練中讓他多益考出950分的優異成績。

從小就對日文有興趣，並透過卡通自學日文的陳采甄則在日文檢定中通過最高級的N1，她是自主學習的典範，但也不諱言，樹德老師的加強輔導，對她助益很多。

獲得教育部全國高中職英語說故事比賽應用外語組第二名的3年2班鄭絜勻，受頒此獎深感開心與榮耀。

七位同學們都說，很榮幸獲得「典範學生」的殊榮，希望讓大家對他們的羨慕，產生學習動機，一起努力，並且要把這份榮耀傳承，作為學弟妹們的好榜樣。

(中時)