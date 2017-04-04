近2億農民棄農從工 陸積極推轉型
大陸農民棄農從工頻繁，中國農業部統計，全國農民總量2.82億人，其中外出農民1.69億人，農村「空心化」嚴重。出現「70後不願種地，80後不會種地，90後不談種地」問題。
在農村，農民春種秋收忙碌一整年，卻可能因為農價不穩、天氣因素等影響收入，相對務工通常收入都是可期的，導致多數農民棄農從工。中國農業部統計，外出到城市工作的農民達1.69億人。
離鄉到北京當水電工的戴師傅表示，儘管比較辛苦，但賺錢機會相對多，「比在家種地強。」戴師傅河南老家有幾畝農地，但卻說無論如何也不會回去種了，因為「種地一年的收入還不如在外打工一個月的收入多。」
大陸中央強調「國人的飯碗要牢牢地抓在中國人自己手裡，並且裡面主要裝的是中國糧」。農業部在「十三五全國新型職業農民培育發展規畫」提出發展目標，2020年全國「新型職業農民」總量要超過2000萬人。
小靈通：新型職業農民指掌握現代農業生產技能、具備一定經營管理能力，並以農業生產、經營為主要職業，同時居住在農村的農業從業人員。
(旺報)
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