公墓火燒車 網友：燒一台CRV孝敬祖先！

大溪南興公墓火燒車，消防隊獲報趕到滅火。（楊明峰翻攝）

車輛停放大溪南興公墓，遭祝融付之一炬。（楊明峰翻攝）

桃園大溪南興公墓4日下午傳出火警，火舌爬上數座墳頭、廢棄棺木、還有1台掃墓民眾停放的車輛，有網友拍下火警照片PO網，寫下：「百善孝為先，這子孫有孝順，燒一台CRV孝敬祖先！子孫有代代出狀元某！有喔！」有網友在底下留言：「大家都很孝順，直接燒真車」、「有錢人家就是不一樣！」留言一片揶揄聲浪，但恐怕只有車主笑不出來。

消防局調查，公墓駐守員在4日下午2時50分左右，發現雜草冒出白煙，眼看停放一旁的白色CRV恐遭波及，趕緊大聲呼叫車主，周姓民眾獲報發現車尾已著火，拿起鑰匙發動引擎想要將車子駛離火場，無奈車子發不動，只好棄車逃逸，眼睜睜看著愛車付之一炬。

消防局第四大隊圳頂分隊獲報出動4人2車，下午近4時完全撲滅火勢及殘火，清查發現燃燒面積約10平方米，範圍涵蓋數個墳頭、雜草、廢棄棺木，還有周姓民眾的車輛。

有民眾拍下火警事發現場PO網，其他網友留言：「祖先感動的流淚了」、「祖先：我要法拉力」、「燒真車比燒紙紮車來的有心」、「汽車停乾草上，心臟很大」。相關照片在手機社群軟體瘋傳。

至於火警發生原因與燃燒金紙是否有關？待消防人員作進一步調查釐清。

(中時)