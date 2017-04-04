河南靈寶市水庫側漏 轉移300人
河南靈寶市委宣傳部說，靈寶市陽店鎮下莊村下莊水庫出水口4日上午8時許發生側漏，導致下莊村部分街道被淹，路面水深30公分，部分村民院子進水。目前村裡300名群眾被轉移，暫無人員傷亡。
央視4日報導，該水庫位於陽店鎮下莊村的小山坳內，水庫長約200公尺左右，寬100公尺左右，水深10公尺。因水庫地勢較高，水庫出水口發生側漏後，水流順著路面和水槽向下流，流進下莊村內，路面過水面積寬約3公尺，水深20公分左右，部分村民院子進水。
事件發生後，靈寶市、鄉兩級政府緊急啟動應急預案，鎮政府、公安、水利等部門相關人員，對水庫滲漏部位進行封堵，同時向下游村預警，做好人員疏散等工作。
經初步統計，共發生滲水4萬立方公尺左右，約有60戶村民院子進水，轉移群眾300餘人。至下午1時30分，水庫側漏部位已經完成封堵，不再滲水，正在進行加固，無人、畜傷亡，具體財產損失正在核實。
(旺報)
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