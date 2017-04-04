香港高端觀光客多 連勝文暗批柯「民粹式叫陣情緒」

連勝文暗批柯文哲以貶損香港搏取版面。（資料照片 黃世麒攝）

台北市長柯文哲日前出訪時語出驚人，聲稱「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」，引來不少批評聲浪。過去10餘年常往返台港兩地的國民黨中央委員連勝文說，有人用貶低香港的方式來博取版面，這樣見識短淺、信口開河的舉止，令他感到驚訝。

連勝文今(4)日在臉書發長文，暢述個人對香港旅遊蓬勃發展的觀察。連勝文說，拿香港跟台北觀光來比，就像乾炒牛河與蚵仔麵線，各有擅長、各自美味，但內涵卻完全不同！連勝文指出，香港沒有自然資源，一年卻能吸引近6000萬旅客，創造超過3千億產值，這才是我們應該去研究的重點！

連勝文感慨地說，10幾年來，在香港街頭看到許多來自阿拉伯，印度，俄羅斯，甚至巴西來的高消費旅客，香港人根本早就見怪不怪了，但台北甚至整個台灣，卻很少看到這些人，甚至原本很多喜歡來台灣的大陸豪客，現在都很少來了！

反觀台灣或台北的觀光，除了過去發生一連串交通意外及食安問題外，價廉也使得許多辛苦提供勞務者，無法獲得應有的報酬，對整體社會的貢獻，相當有限！

連勝文指出，香港不大且缺乏資源，但對香港人而言，卻是海闊天空，從來沒有因為客觀環境的限制而阻礙了港人的成就！

連勝文最後意有所指地說，「民粹式的叫陣情緒，除了可以在同溫層內博取掌聲外，欠缺實際的作為，恐怕無法為台北或台灣爭取更多的觀光客，或創造更多工作機會！」

(中時電子報)