香港高端觀光客多 連勝文暗批柯「民粹式叫陣情緒」
台北市長柯文哲日前出訪時語出驚人，聲稱「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」，引來不少批評聲浪。過去10餘年常往返台港兩地的國民黨中央委員連勝文說，有人用貶低香港的方式來博取版面，這樣見識短淺、信口開河的舉止，令他感到驚訝。
連勝文今(4)日在臉書發長文，暢述個人對香港旅遊蓬勃發展的觀察。連勝文說，拿香港跟台北觀光來比，就像乾炒牛河與蚵仔麵線，各有擅長、各自美味，但內涵卻完全不同！連勝文指出，香港沒有自然資源，一年卻能吸引近6000萬旅客，創造超過3千億產值，這才是我們應該去研究的重點！
連勝文感慨地說，10幾年來，在香港街頭看到許多來自阿拉伯，印度，俄羅斯，甚至巴西來的高消費旅客，香港人根本早就見怪不怪了，但台北甚至整個台灣，卻很少看到這些人，甚至原本很多喜歡來台灣的大陸豪客，現在都很少來了！
反觀台灣或台北的觀光，除了過去發生一連串交通意外及食安問題外，價廉也使得許多辛苦提供勞務者，無法獲得應有的報酬，對整體社會的貢獻，相當有限！
連勝文指出，香港不大且缺乏資源，但對香港人而言，卻是海闊天空，從來沒有因為客觀環境的限制而阻礙了港人的成就！
連勝文最後意有所指地說，「民粹式的叫陣情緒，除了可以在同溫層內博取掌聲外，欠缺實際的作為，恐怕無法為台北或台灣爭取更多的觀光客，或創造更多工作機會！」
(中時電子報)
文章來源：連勝文臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。