桃園彩色海芋季野餐草地泥濘 民眾掃興

我要評比

美麗花況，吸引大批參觀人潮。（楊明峰攝）

民眾參與桃園彩色海芋季的野餐活動，因草地泥濘，鞋子沾有濕土敗興而歸。（楊明峰攝）

有民眾跨進花田，與海芋合影。（楊明峰攝）

桃園彩色海芋節的野餐活動，場地泥濘溼滑。（楊明峰攝）

桃園彩色海芋節4日舉辦野餐，場地溼滑泥濘，讓不少民眾鞋子沾上濕土，敗興而歸。而繽紛彩芋已吸引24萬參觀人次，其中傳出有人跨越花田拍照、偷拔花等亂象。桃園市政府農業局人員對場地泥濘致歉，另加強勸導，盼民眾發揮公德心，讓更多人欣賞到彩芋之美。

桃園彩芋節上月31日起至9日於大園溪海花卉園區登場，彩芋花況不如預期，除了黃色開好開滿外，其餘花色海芋開得稀疏，加上野餐區場地溼滑，令部分參觀民眾略感失望。

記者直擊，有賞花民眾跨越紅線，直接踩進花田拍照。甚至傳出有人看準彩芋的高經濟價值，將花偷拔回家。

農業局農務科科長胡淑芬回應，野餐草皮區日前連日下雨，讓土質較為濕軟，經放晴數日，及老農現勘後，評估場地可行，活動如期進行，卻因參觀人潮踴躍，多人踩踏致場地稍呈泥濘，為此特別致歉。

胡淑芬表示，活動前天氣陰冷、陽光不足，不利海芋及香水百合開花，評估9日活動結束後2周，仍有不錯的花況供民眾欣賞。

胡淑芬說，1支海芋約價值80元，傳出有民眾偷拔遭其他遊客制止，強調類似情形少。而民眾闖入花田拍照，恐影響彩芋生長，呼籲民眾發揮公德心。

(中時)