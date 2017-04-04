青年返鄉救農業 大陸「新農人」激增百萬

大批青年離鄉往城市發展，大陸積極將傳統農業轉型為現代農業，促使青年返鄉救傳統產業，成為「新農人」。

大陸阿里研究院解釋，「新農人」指將互聯網當成工具，從事農業生產、流通、服務的農產工作者，新農人以新的理念、思維改變傳統農業。2015年研究院發布《中國新農人研究報告》，新農人已突破100萬人。

現年30歲的小康，三年前在淘寶網創業賣起日用品，後來發現許多朋友對於原生態的農產品相當有興趣，加上親友在廣西桂林種植荔浦芋頭，為了推廣鄉親們的農產品，他將芋頭放上網路販售。

網路行銷的結果，讓芋頭銷量比以往多出一倍，一個月至少能賣出1萬公斤，多的時候能賣掉4萬公斤的芋頭。2016年拿下淘寶網上，各品牌荔浦芋頭的總銷量冠軍。

無獨有偶，來自海南的陳統奎大學畢業後，返回僅有300多人的故鄉海口市博學村，創立「火山村荔枝」，村莊雖被火山岩覆蓋、土地貧瘠，卻也因為火山岩泥富含礦物質，他驕傲的表示「種出來的荔枝是世界第一的」。這些青年陸續加入新型職業農民隊伍，為傳統農業轉型注入新血。

(旺報)