青年返鄉救農業 大陸「新農人」激增百萬
大批青年離鄉往城市發展，大陸積極將傳統農業轉型為現代農業，促使青年返鄉救傳統產業，成為「新農人」。
大陸阿里研究院解釋，「新農人」指將互聯網當成工具，從事農業生產、流通、服務的農產工作者，新農人以新的理念、思維改變傳統農業。2015年研究院發布《中國新農人研究報告》，新農人已突破100萬人。
現年30歲的小康，三年前在淘寶網創業賣起日用品，後來發現許多朋友對於原生態的農產品相當有興趣，加上親友在廣西桂林種植荔浦芋頭，為了推廣鄉親們的農產品，他將芋頭放上網路販售。
網路行銷的結果，讓芋頭銷量比以往多出一倍，一個月至少能賣出1萬公斤，多的時候能賣掉4萬公斤的芋頭。2016年拿下淘寶網上，各品牌荔浦芋頭的總銷量冠軍。
無獨有偶，來自海南的陳統奎大學畢業後，返回僅有300多人的故鄉海口市博學村，創立「火山村荔枝」，村莊雖被火山岩覆蓋、土地貧瘠，卻也因為火山岩泥富含礦物質，他驕傲的表示「種出來的荔枝是世界第一的」。這些青年陸續加入新型職業農民隊伍，為傳統農業轉型注入新血。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。