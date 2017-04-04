GODIVA亞太區首間生活形象店4／15正式開幕
比利時的頂級奢華巧克力品牌GODIVA，在台北東區開設亞太區首間生活形象店即將在4月15日正式開幕。斥資千萬打造的生活形象店，將比利時巧克力文化及創新的生活態度結合，精選優質食材與創意發揮，讓消費者在舒適休閒的空間品嘗從飲品、冰品到點心的巧克力奢華饗宴，這也是全台首間提供桌邊服務的獨立店面。
台北特別推出了專為GODIVA生活形象店所打造的全球獨家金緻典藏下午茶組，4月6日前參加打卡活動，還可有機會搶先體驗。凡是於GODIVA生活形象店打卡，並於FACEBOOK上傳與GODIVA生活形象店的合照(需設定公開)，並同時Tag一位朋友，即有機會獲得與好友一同品嚐全球獨家GODIVA下午茶組一組。
(中時)
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