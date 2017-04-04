佯裝香客偷神明金牌 男被逮稱待產孕妻住院缺錢
光天化日下，台南市劉姓男子昨午到台南開基開山宮行竊，伺機搶走神像掛著的金牌，廟方今天將竊嫌照片公布於臉書，警方認出是轄區毒品人口，將他逮回，劉嫌辯稱是妻懷孕住院缺錢，才偷金牌變賣，但警方查出劉嫌根本未付醫藥費，劉又改口稱金牌賣不了錢就扔了，等以後有錢，會再打一面金牌還神明。
警方指出，約半年前，警方曾抓到劉嫌吸毒、行竊，當時他辯稱妻子剛懷孕，所以要讓妻子過好日子，今日又辯稱因妻子懷孕住院待產，加上自己最近沒有工作，所以才會偷金牌，希望能用來付醫藥費。
不過，警方追問劉嫌，金牌變賣到哪一家銀樓？他又改口金牌因是鍍金，賣不了錢就隨手扔了，警方四處尋找都未找到金牌下落，訊後將劉男依竊盜罪嫌函送法辦。
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(中時)
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