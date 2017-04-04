敘利亞再傳毒氣攻擊 國際齊聲譴責並呼籲介入調查

一名男子抱著一名遭到毒氣攻擊的兒童衝入醫療中心進行急救，據稱此次敘利亞伊利卜地區遭到毒氣彈攻擊已有58人死亡，其中11名為不足8歲的兒童。（圖／美聯社）

敘利亞反政府軍遭到疑似毒氣彈攻擊

情勢極為複雜的敘利亞內戰再傳出以毒氣彈等化學武器進行攻擊事件，造成反政府軍部隊與大量平民死亡，平民中還包括十多名兒童。此一違反國際法的暴行已招致國際人權組織與許多國家的齊聲譴責，他們並呼籲聯合國介入此一事件進行調查。

綜合外電報導，國際觀察組織與醫療人員指出，一次可能是由敘利亞政府軍對西北部伊利卜(Idib)的汗謝宮(Khan Sheikhoun)所發動的空襲被懷疑使用毒氣彈等化學武器，造成至少58死亡，其中包括11名未滿8歲的兒童，另外還有多達300人受傷。醫療人員說，許多遭攻擊的民眾感到胸悶無法呼吸，有些則口吐白沫，明顯是受到毒氣攻擊的症狀。

國際人權組織表示，有多架戰機向平民居住地區投擲毒氣彈，但無法確認戰機屬於何方部隊。對外界懷疑可能是敘利亞官方的部隊進行這次空襲，敘利亞政府已經強烈否認，支持敘利亞政府軍的俄羅斯政府亦聲稱當時並無俄軍進行空中攻擊的紀錄。

總部設於英國的敘利亞人權觀察組織(Syrian Observatory for Human Rights)所發布影片顯示，被轟炸後的現場一片狼藉，有大批民眾受害，救難人員疲於奔命，受害傷者不斷哀號，狀況極為淒慘。

著名的敘利亞志願工作者組織「白盔」(White Helmets)表示，炸彈擊中地點靠近一個醫療據點，所以傷亡特別慘重。

歐洲聯盟委員會外交和安全政策高級代表墨格里尼則嚴厲譴責這次毒氣攻擊行動，並指稱敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)對此負有主要責任。

法國外交部長艾侯(Jean-Marc Ayrault)則表示，對敘利亞反政府軍的毒氣攻擊「令人作嘔」，他呼籲聯合國安理會召開緊急會議，並介入此一事件進行調查。

土耳其總統艾爾段(Tayyip Erdogan)在得知敘利亞毒氣攻擊事件後，立即與俄羅斯總統普丁討論，事後艾爾段發表聲明稱此種非人道的行為是「完全不能接受的」。

2013年8月21日，敘利亞首都大馬士革（Damascus）東部支持反抗軍的古塔（Ghouta）地區，也遭到敘利亞政府軍以沙林毒氣攻擊，造成至少300人死亡的慘劇，其中包含多名兒童。

(中時電子報)