中科院：將用劍龍級潛艦的延壽經驗 支援潛艦國造

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中山科學研究院表示，劍龍級潛艦戰鬥系統更新工作目前已完成潛望鏡等次系統裝備評估及選商，也將運用這次延壽案之技術與經驗，支援潛艦國造。圖為劍龍級潛艦海虎號。(資料照片)

國軍推動潛艦國造與劍龍級潛艦延壽案，明(5)日將於外交及國防委員會進行專案報告，中山科學研究院在書面報告中表示，劍龍級潛艦戰鬥系統更新工作目前已完成潛望鏡等次系統裝備評估及選商，也將運用這次延壽案之技術與經驗，支援潛艦國造。

中科院表示，因應潛艦作戰需求，目前以既有水面艦的完備戰系能量為基礎，結合外商水下專業資源，承接海軍劍龍級潛艦延壽案戰系更新工作，期以逐步建立我國水下戰系整合實務能量。

中科院說，劍龍級潛艦戰系更新工作，目前設計階段已完成潛望鏡等次系統裝備評估及選商，並進入戰系整體設計初期審查，全案工程進度正常，也將運用延壽案的技術與經驗，支援潛艦國造，目前正與台船公司研討戰系設計及重要裝備試研製之合約事宜。

潛艦國造部分，國防部表示準備階段作業已於3月21日由海軍專案小組，依契約需求規範完成應交文件審查，確認台船公司符合履約條件，驗收合格，並於3月22日進入初步設計階段。

(中時電子報)