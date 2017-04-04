陸客來台大減 旅遊業：今年「只下不上」

陸客來台大減，南部是重災區。就以昨天4日為例，只有63團1400多人到墾丁，不到去年同期的3分之1；自由行人數今年也減少3-4成。旅遊業者預估3、4月來台陸客已經是今年「最高峰」，接下來「只下不上」，今年會「越來越辛苦」。

「我剛從墾丁載客往花蓮，鵝鑾鼻攤販透露，今年4/1-4/3春吶的年輕人都比以往少了，陸客自由行也減少。」本月1-2日在墾丁載客的喬姓旅遊業者表示，他2月底在鵝鑾鼻停車場只看到3輛陸客團遊覽車，其中一輛還是「台灣好行」。

林姓遊覽車業者表示，東南亞和日韓遊客來台一般都是3-5天，陸客團是8天，陸客團少來一團，就算改載日韓和東南亞團，遊覽車司機還是3-4天沒工作；旅館也多出3-4天空房。他表示，陸客團多時，「南進南出」團從高雄開始環島，離台時在高雄買紀念品，如今這些團少得可憐，從遊覽車到旅館全沒生意，南部地區是陸客減少的重災區，超級「淒慘」。

旅遊業表示，每年3、4月是陸客來台大月，人數僅次於春節，如果這兩個月人數都沒成長，一直到年底都還會「直直落」。4日到墾丁的陸客團為63團、1438人，較去年同期約190團、4300人少了3分之2。

墾丁國家公園統計，2015年遊客總數為808萬人次，2016年降到580萬，大減228萬人次，陸客團減少是最大原因。去年前2個月遊客數為117萬人次，今年只有72萬人次，人數仍在減少中。

自由行來台陸客減少，連大陸來台的網紅徐媛媛也體會深刻。「2013年我來墾丁的時候，南灣好多人在玩水曬太陽，墾丁大街上滿滿的人，晚上經過酒吧，店家還喊『要不要進來坐坐？』」已是5年第12次來台灣的媛媛說，去年10月她也到墾丁，當時就感覺人變少了，昨天下午看過去，墾丁大街上人潮還不如以前多。

3月底來台的媛媛，將在4月15日離台。媛媛說每次來台灣「一定要玩到飽才夠本」。4日下午，她體會了南台灣水底寮路上嚴重的塞車，然後到機場接北京和天津來台的朋友，5人準備一起遊台灣。媛媛說「我總是盡我所能替台灣旅遊宣傳，但最近想來台灣的人真得變少了。」

(旺報)