65歲洪金寶認是AV迷 自曝不拍打戲想當男優

65歲洪金寶仍相當靈活。（圖／達志影像）

香港動作影星洪金寶雖已65歲，但拳腳功夫依然了得，由他自導自演的《特工爺爺》下月將在日本上映，近日他到日本宣傳，今（4日）到東京電視台直播節目受訪，還透露想當AV男優的心願。

洪金寶一開始聊到解散天團SMAP，表示女兒洪煦榆也是天團的粉絲，接著話題一轉，提及日本電視節目尺度好大，大方認了是AV迷以外，還笑稱「如果我不拍動作片，可能已經去拍AV了」，意外曝光自己的心願。

(中時電子報)