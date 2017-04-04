小二男童打球斷門牙 母索賠20萬還要照顧一輩子

2名小二男童校園打籃球，其中一人跌倒摔斷門牙，因受傷男童家境弱勢，母親要求對方除了負責受傷門牙，未來若有問題也要負擔，索賠醫藥費20萬元，否則就要找媒體跟立委主持正義，還要提告傷害。事件發生後，校方多次召開協調會，因賠償金額沒有共識，迄未和解。

據警方透露，中西區某國小2名小二男童，2月14日在學校打籃球，2人疑似為了搶球發生推擠，導致高姓男童跌倒、摔斷門牙，男童母親開口索賠20萬元，且要求對方必須照顧牙齒一輩子，對方男童無法接受，雙方在學校協調破裂，受傷男童母於是向警方提告傷害，但被告的一方尚未到案說明。

警方指出，受傷男童是因對方搶球而臉部朝下跌倒，導致摔斷門牙，校方緊急送醫治療，醫師診斷發現男童是「齒槽牙根斷裂」，斷裂門牙則為恆齒。

被要求賠償20萬元一方的家長認為，籃球場沒有監視器，無法確認雙方如何跌倒，加上小孩才小二，也無法如實詳述當時狀況，只說雙方打球，結果不小心跌在斷牙男童身上。

民權派出所長姚宏昇說，這名男童母親日前帶著診斷證明到派出所報案，控告和兒子打球的男童及監護人傷害罪。姚宏昇說，警方多次通知陳家母子到案，對方表示將在清明連續假期結束，才會到派出所製作筆錄。

(中時)