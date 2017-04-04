清明連假最後一天 台中消防員疲於奔命
清明節掃墓火警頻傳，台中市4日清明節連假最後一天，直至下午7點止發生約80多件疑是掃墓引起的火警，所幸均未造成大型災害，只是累壞了消防隊員，火災通報此起彼落，讓消防隊員疲於奔命。
中市南屯區中台路73巷底及其後山坡、嶺東科大寶文校區、成功西路下方山坡4日上午約10點40分起陸續發生多起山林火警，在市區就可見濃濃黑煙噴向天際。
中市消防局陸續出動包括春社、工業、西屯、黎明、中港、南屯、第六大隊、勤工、烏日等消防單位支援，總計14車，含義消近百人上山打火，由於火星隨風飄散，火星落處即引起燃燒，讓消防隊員疲於奔命，加上天乾物燥，火勢一起，即刻延燒大面積，據春社分隊統計燃燒約5公頃，所幸至下午4點左右已全面撲滅餘火。
不過位於中台路73巷底的火警，由於該處二年前起即遭多個不肖業者偷倒垃圾廢棄物，燃燒的正是此垃圾堆，黑煙可能含有有毒物質。
中市環保局長白智榮表示：根據位於春安國小附近移動的空品監測車監測結果在下午一點懸浮微粒數值是80，到2點隨著火勢熄滅已降到45。而中台路73巷違法偷倒垃圾堆，在2年前已抓到一位偷倒業者並已判刑，現環保局已在今年3月中與地主包含嶺東科大、國有財產局、國防部軍備局等開會協調，嶺東科大答應要在一個月內答覆，國有財產局、軍備局也答應籌措經費清理在其所有地上的廢棄物。
中市議員張耀中及立委張廖萬堅服務處張主任都到場關心，指出中台路73巷底在二年前開始，即有不肖業者僱請卡車來此偷倒垃圾，3月24日也邀請地主與環保局、文山垃圾場監測委員會開協調會，會中提出由環保局先雇工清運，金額約4千多萬元，再由地主分攤，限地主一個月內回覆。
(中時)
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