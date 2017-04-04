黑貓中壢轉運中心 員工墜地送醫不治

黑貓宅急便中壢綜合轉運中心4日凌晨傳出死亡意外，有員工墜地後送醫不治。（楊明峰攝）

黑貓宅急便中壢綜合轉運中心4日凌晨近1時驚傳死亡意外，46歲袁姓外包員工在卸貨平台不慎墜地，當場失去呼吸心跳，送中壢天晟醫院搶救不治。其他員工發現，袁男作業時身上飄有酒味，懷疑事發前飲酒。而他從1米多高的平台，以頭部墜地造成撕裂傷，但非明顯致命傷。至於袁男確切死因是墜地？還是飲酒引起其他內科併發症？仍待檢警相驗釐清。

黑貓宅急便公關顏華志表示，該名員工為外包員工，至於事發經過現由檢警調查，不便對外透露。

(中時)