蔡英文：台灣越來越好玩 旅遊業：不要狂吹牛
總統蔡英文在臉書上說，今年1月新南向18國來台觀光人次，是過去4年同月成長幅度最高，「台灣越來越好玩」。旅遊業則潑冷水表示，觀光局統計今年1月來台旅客總數較去年減少4萬多人，2月更大減14萬人次，總統只看喜不看憂，「台灣真的有得玩了！」
旅遊業指出，今年1月，來台國際旅客較2016年同期比較是-4.75%，2月更是-14.42%，兩個月就少了17萬多人次。若是去年與前年相比較，2016年1月來台旅客人數較2015年多11.3萬人，成長15.11%，2月則增加10.6萬人次，成長12.6%。蔡英文只看到了東南亞等國的小小成長，卻沒看到整體的大衰退，實在令人擔心。
旅遊業指出，政府表示自2016年5月至2017年2月，非陸客來台旅客人次增加106萬2827人次，共增加428億元台幣的觀光外匯收入，已緩減陸客市場萎縮所造成之衝擊。
但旅遊業者在群組上直言「各國旅客來台消費都不如陸客，不知道這筆帳怎麼算出來的！」有業者奚落：「可能連商務客一起算」，也有業者說：「可能是包括了機票錢」。
「非陸客市場來台天數3～6天居多，平均購買力只有800～2000元，人數就算增加，每人每日消費金額，平均停留天數，不可能有如此高。」業者表示，若以400多億元除以人數，平均每人4萬多元，這數字也未免太誇張。
業者說，旅行社都清楚哪個國家是多少團費？哪個國家平均購買力是多少？政府應幫忙業者解決現實存在的困難，而不是狂吹牛。
(旺報)
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