大阿里山區螢火蟲季7日開跑 順道賞紫藤花

嘉義瑞里紫藤花盛開，美不勝收。（高錦如攝）

每年4、5月為大阿里山區螢火蟲季，現又逢紫藤花季盛開，兩種美景，將能一次飽覽完畢。（阿里山管理處提供）

每年3月為嘉義瑞里紫藤花盛開期，今年受天候影響，花期延後綻放，但特別的是，今年紫藤花的盛開期正好與螢火蟲季重疊，兩個美麗景象一次就可以看得到；阿里山管理處自7起日起也推出螢火蟲系列活動。

阿里山管理處表示，轄內光華、瑞里、圓潭、里佳及豐山5個社區的螢火蟲，多達42種，約占全台的3分之2，從低海拔到中高海拔地區的螢火蟲都可一見，每年在春末夏初有成千上萬隻螢火蟲聚集於此，將順勢推出一系列活動，7日於光華頂笨仔舉辦「星海中尋寶」深入螢火蟲祕境；8日於阿里山鄉里佳資訊站前廣場體驗藍色部落；16日則在瑞里舉辦品茶趣，體驗極具特色的竹林茶席。

嘉縣文觀局長許有仁也預告，除了紫藤花季，4到6月有「螢火蟲季」，太平雲梯預計6月底完工，7到9月有「找茶趣」，梅山的自然風光、人文特產，都將帶給民眾豐富的感官體驗，也讓遊客從年初玩到年尾。

(中時)