一場火警 母子檔踏入消防志工10餘年
主動協助一場火警、歷經嚴重車禍，對生命有所體悟，讓服務於嘉義市政府消防局第二大隊蘭潭分隊所屬蘭潭鳳凰志工分隊一對母子檔林碧雪、黃仁杰，加入志工行列，一轉眼就是10年，其敬業精神，讓蘭潭分隊也讚嘆與警消毫不遜色。
志工林碧雪回想10幾年前往梅山太平的路上碰到一場火警，當時她與兩個兒子看到消防人員在現場佈水線要進入火場搶救，內心升起一股衝動「想要協助幫忙」，便停車與兩個兒子下車協助，也因這個舉動而得到成就感，因為她說，救人的感覺很棒，與兒子都興起想去消防隊幫忙的念頭。
林碧雪在朋友的介紹下報名鳳凰志工訓練，加入嘉義市鳳凰志工，同時也在市政府警察局公園派出所擔任義警、其他地方擔任志工，認為學技術能幫助家人也能協助他人。
黃仁杰表示，自己曾發生車禍嚴重受傷，幸好大難不死，因此相當珍惜現在所擁有的一切，對生命有更深的體悟，他說，當志工很愉快，自己曾一腳踏入鬼門關，現則將所學的急救技能運用在傷患身上，能救回來一個算一個。
蘭潭分隊表示，67歲林碧雪擔任鳳凰志工協勤已有14年，41歲黃仁杰也擔任10年的志工救護員，在嘉義市救護現場都能看到他們的身影，揮汗出勤從未抱怨過，因為他們無私奉獻、敬業精神，讓人欽佩，讚嘆與警消毫不遜色。
(中時)
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