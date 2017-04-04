蘇有朋執導《嫌疑人X的獻身》開紅盤 王凱：導演很凶
由蘇有朋執導的第2部電影，王凱、張魯一、林心如主演，改編自日本作家東野圭吾同名小說的電影《嫌疑人X的獻身》，今天（4月4日）宣佈上映4天，票房破2億元人民幣，約台幣8.94億元，也獲得極佳影評。
第一次在電影演男主角的大陸男星王凱，片中飾演刑警學院副教授「唐川」。他表示，答應演出該片不是輕鬆的決定：「我之前沒有看其他的改編，怕受影響。但我知道，前幾次的改編都很成功，我們的壓力會很大」。
外傳蘇有朋親自飛到雲南說服王凱演出一事，王凱並沒有否認，但也強調：「我一直想演一個高智商的、天才的這種角色，唐川這個角色還蠻符合我心中的想法。再加上我也一直想挑戰一個內心比較複雜的角色，那這幾點我覺得這個戲和這個角色都具備，所以我想嘗試一下。」
不過，真的投入拍攝後，王凱才發現蘇有朋要求頗高，《嫌疑人X的獻身》的片場氛圍很壓抑，蘇有朋在片場很嚴肅：「因為導演希望片場保持一種安靜的氛圍，所以要求所有工作人員不要大聲說話，不能大聲笑，交流都要很小聲，整個片場都是很安靜的。」王凱還開玩笑說：「導演很凶，他們說的變態啊，魔鬼啊，其實都蠻適合他的。」
(旺報)
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