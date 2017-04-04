桃園科技工業園區驚現白骨 身份與死因待釐清

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位於桃園觀音的桃園科技工業園區一處草叢4日下午5時30分許，有民眾發現一具白骨，大園警方獲報後初步勘查，死者周邊無留下相關證件，並從地上一撮白髮，研判死者可能為迷途老人。檢警5日將進行相驗，以釐清確切身份與死因。

(中時)