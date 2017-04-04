北宜公路一日兩死！警沉痛呼籲別再競速了

新店警分局漁光派出所所長唐有為在北宜臉書社團內沉痛呼籲，「真的衷心希望各位愛車的車友，別在北宜公路上競速騎車開車了！」（葉書宏翻攝）

北宜公路一日兩死！新北市坪林區北宜公路34.1公里處，今（4日）上午7時許，發生一起死亡車禍，24歲潘姓男騎士傷重不治，下午1時許，30歲溫姓男子騎乘大型重機往宜蘭方向，在同彎道自摔撞上護欄，緊急送萬芳醫院仍不治，詳細車禍原因待進一步釐清。

新店警分局漁光派出所所長唐有為在北宜臉書社團內沉痛呼籲，「真的衷心希望各位愛車的車友，別在北宜公路上競速騎車開車了！」

唐有為表示，「我是在坪林服務的警察，近日來北宜公路大小車禍不斷，看著年輕的生命接連倒下，親友痛哭的畫面，真的會讓人鼻酸，打從心裡感到難過，拜託了，為了自己，也為了家人，開心出遊，平安回家比什麼都重要。」

唐有為的貼文吸引數千網友按讚，不少網友感謝警方辛勞直言，「辛苦了，警察大人！」也有網友說，「說真的我不太敢去北宜，心理還是有點怕怕的！」

(中時)