桃花開了？ 小甜甜搭SBL球星甜蜜出遊

小甜甜PO和蘇翊傑的合照，引眾人好奇他們的關係。（圖／取材自小甜甜臉書）

藝人小甜甜近年瘦身有成，鏟肉成效讓不少人直呼羨慕，桃花也源源不斷，今（4日）他趁著節日出遊，身旁還有SBL球星蘇翊傑作伴，引發網友好奇他們之間的關係。

小甜甜今在臉書PO出和蘇翊傑搭高鐵的合照，發文寫下：「4/4清明節加兒童節和本屆MVP蘇翊傑一起去郊遊～大家好好把握假期最後一天唷」，照片中，兩人親密地肩靠肩，看得出感情很好，因此讓眾人不禁懷疑是新戀情？

有粉絲見狀驚呼「男朋友？」，但得到小甜甜否定的答案，還有人直接鼓勵「喜歡就在一起」，讓小甜甜再次回覆「真的好朋友啦」，強調兩人真是純友誼。

(中時電子報)