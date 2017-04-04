北韓駭客涉嫌攻擊全球18家銀行 台灣亦是目標之一

據CNN報導，俄羅斯網路安全公司卡巴斯基（Kaspersky）在最新報告指出，北韓駭客組織Lazarus涉及全球18起金融機構網路攻擊事件，台灣和孟加拉皆是駭客的目標。國際安全專家表示，北韓可能將竊取的資金用來發展核武。

銀行和安全專家先前表示，孟加拉、厄瓜多、越南和菲律賓的金融機構，皆遭受相似的網路攻擊。

卡巴斯基的最新報告指出，名為Lazarus的駭客組織亦對哥斯大黎加、衣索比亞、加彭、印度、印尼、伊拉克、肯亞、馬來西亞、奈及利亞、波蘭、台灣、泰國和烏拉圭的銀行發動類似攻擊活動。卡巴斯基追蹤後發現這些駭客來自北韓。

(工商)