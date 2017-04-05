綠衫軍保東區龍頭 騎士恐陷苦戰
騎士明(6)日早上8點，要到塞爾提克主場踢館。騎士目前打出2連勝，雖然很多人認為騎士準備藉這波連勝開啟季後賽備戰的模式，但我認為這樣的想法有點不切實際。畢竟我們別忘了騎士才剛度過悲慘的三月，也是因為三月戰績的低迷，才讓騎士至今拱手讓出久居的東區龍頭王座。因此從接下來的比賽中，我們要觀察的就是「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）如何激勵身邊的隊友，來讓「衛冕軍」奪回他們失去的東區龍頭寶座。
塞爾提克目前以領先騎士0.5場的勝差，暫居東區的龍頭寶座。我認為現在的塞爾提克一定要盡全力捍衛這個得來不易的席次，畢竟倘若「綠衫軍」想要在本季好好體會總冠軍戰的氛圍，在東區的季後賽中一定要保有完全的主場優勢，才能讓他們與騎士抗衡。至於塞爾提克能否完成這項艱鉅的任務，就看本季打出王牌身手的「小火車」湯瑪斯（Isaiah Thomas）能否帶領塞爾提克向前衝吧。
本場比賽預估初盤騎士要讓塞爾提克1.5分，我認為這場比賽既然塞爾提克有著主場優勢，以騎士的狀況來看，騎士讓分就不是很合理的盤口。再加上三月初兩軍在塞爾提克家作戰，塞爾提克在該場比賽以四分之差擊敗騎士，基於現在綠衫軍想要搶攻大位的決心比騎士還強烈的情況下，本場比賽我看好塞爾提克過盤。
本場推薦：塞爾提克過盤
(中時電子報)
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