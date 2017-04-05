機車起火自燃 疑電線老舊所致

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19歲劉姓女子4日晚間7時許，將機車停放在新北市板橋區的國慶路213巷內，機車突然起火燃燒自燃。（葉書宏翻攝）

19歲劉姓女子4日晚間7時許，將機車停放在新北市板橋區的國慶路213巷內，機車突然起火燃燒自燃。（葉書宏翻攝）

19歲劉姓女子4日晚間7時許，將機車停放在新北市板橋區的國慶路213巷內，機車突然起火燃燒自燃，所幸警消及時到場撲滅火勢，未有人員傷亡，初步研判是機車車頭電線老舊所致，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)