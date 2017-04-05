老婦遺失證件不識字母 智警手寫字母協助掛失
新北市中和區8旬呂姓婦人，因遺失皮夾心急如焚，深怕證件遭到有心人士盜用，趕緊與丈夫到派出所報案尋求警方協助。呂婦生平第一次遺失錢包情緒非常激動，派出所員警見狀急忙安撫夫婦不用太過擔心，並詳細解釋相關掛失流程。
未料由於老夫婦倆年事已高，不清楚自己報案所需填寫的身分證字號第一個英文字母為何，所有的證件又全都在皮包內，正當老太太再度開始情緒低落不知如何是好時，員警立刻手寫一張A至Z的英文字母表，讓老太太一個一個指認哪個才是自己身分證字號的第一個英文字母，順利解決老夫婦倆的煩惱，露出開心的笑容，並大讚現在的警察除了細心又聰明有耐心。
(中時)
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