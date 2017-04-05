無家可歸流浪新北月餘 暖警這麼做讓人動容

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中和警分局警備隊協助36歲郭姓女子找到暫時棲身的住所。（葉書宏翻攝）

36歲郭姓女子與大伯同住在屏東縣租屋處，月前大伯過世，她無錢繳房租帶著家當離開，在新北市流浪一個多月，走投無路下向中和警分局求助，警備隊副隊長朱世棟、值班警員陳鴻章獲悉立即給予協助。

郭女表示，原寄居教友家中但礙於現實環境中仍離開，也曽請求社福團體協助但假日期間不知從何申請。警方立即透過市民專線，與新北市街友外展服務中心取得聯繫，中心提供位於板橋的簽約旅社，供郭女暫時居住。

警備隊員警蔡念達、柯宇將護送郭女載至指定的旅社，協助郭女辦理入住，郭女相當感激警方的善心，替她找到落腳處，不用在寒冷的在外露宿街頭。

(中時)