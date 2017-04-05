陽岱鋼臉書留言 力挺林益全

富邦悍將一壘手林益全。(中央社資料照)

陽岱鋼到林益全回應文底下，留言為他加油。(翻攝「富邦神全-林益全」臉書粉絲團)

(01:30更新內文)中職富邦悍將外野手林哲瑄，日前在個人臉書粉絲團貼文，引發悍將休息室風暴，被影射人物林益全貼文回應「有不足的地方請告訴我」，台灣旅日好手陽岱鋼，昨晚在林益全該則留言下貼文「先輩，加油！」。陽岱鋼此舉被許多網友按讚，「只有你敢送炭，了不起！」、「反霸凌大使」、「感動」。

林哲瑄上月30日貼文「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」一般認為是影射4屆一壘手金手套林益全，當天有3顆往一壘的球，林益全都差點接到，最後形成3支安打。林哲瑄此文一出，悍將隊有不少球員留言回應「超屌的」，被網友評「在公開粉絲團這樣公審隊友也開眼界了」、「發FB搞得全隊來留言霸凌」。

林哲瑄的貼文，引發悍將隊茶壺風暴，總教練葉君璋為此事，特別召集林哲瑄、林益全等資深球員召開閉門調解會議；林哲瑄該則爭議貼文已經被刪除。悍將隊開幕2連勝後，昨晚5比9不敵統一獅，苦吞6連敗，2勝6敗暫居墊底。

(中時電子報)

林哲瑄臉書發文，暗批隊友守備不積極，引發富邦悍將隊的茶壺風暴。(中央社資料照)