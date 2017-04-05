NBA》命中率近6成 籃網留後衛古德溫
(03:36更新內文)根據美聯社最新消息，籃網隊確定以複數年合約，簽下後衛古德溫(Archie Goodwin)。古德溫先前2度和籃網簽10天短約，出賽7場，場均可得6.6分，投籃命中率高達57.1%，如今確定和林書豪繼續攜手奮戰。另先前多家美媒報導，古德溫新合約為期2年。
古德溫身高6呎5吋(約196cm)，2013首輪第29順位被雷霆選中，隨後交易到太陽。雖然才22歲，但已在NBA打過4季，先後效力太陽、鵜鶘、籃網，古德溫能打控球和得分後衛，生涯出賽160場，平均上場14.4分鐘，貢獻6.2分、2籃板、1.2助攻。
籃網本季補強不順利，只能從發展聯盟找球員，簽下古德溫、後衛丁威迪(Spencer Dinwiddie)與前鋒艾西(Quincy Acy)。不過，籃網也有看走眼的時刻，去年12月釋出菜鳥控衛費瑞爾(Yogi Ferrell)，他落腳小牛後卻大放異彩，打出亮眼成績。籃網今早7點客場挑戰七六人。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。