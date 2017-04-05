NBA》命中率近6成 籃網留後衛古德溫

古德溫本季場均可得6.6分，投籃命中率高達57.1%。(美聯社資料照)

(03:36更新內文)根據美聯社最新消息，籃網隊確定以複數年合約，簽下後衛古德溫(Archie Goodwin)。古德溫先前2度和籃網簽10天短約，出賽7場，場均可得6.6分，投籃命中率高達57.1%，如今確定和林書豪繼續攜手奮戰。另先前多家美媒報導，古德溫新合約為期2年。

古德溫身高6呎5吋(約196cm)，2013首輪第29順位被雷霆選中，隨後交易到太陽。雖然才22歲，但已在NBA打過4季，先後效力太陽、鵜鶘、籃網，古德溫能打控球和得分後衛，生涯出賽160場，平均上場14.4分鐘，貢獻6.2分、2籃板、1.2助攻。

籃網本季補強不順利，只能從發展聯盟找球員，簽下古德溫、後衛丁威迪(Spencer Dinwiddie)與前鋒艾西(Quincy Acy)。不過，籃網也有看走眼的時刻，去年12月釋出菜鳥控衛費瑞爾(Yogi Ferrell)，他落腳小牛後卻大放異彩，打出亮眼成績。籃網今早7點客場挑戰七六人。

(中時電子報)