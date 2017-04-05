瞎！想殺教宗找FBI臥底幫忙 下場是..
美國一名青少年計畫暗殺教宗方濟各，還找來狙擊手幫忙動手，只是他萬萬沒想到，這名狙擊手其實是FBI的臥底，他早就被監控已久，罪證確鑿最高恐面臨15年有期徒刑。
美國聯邦檢方發表聲明指出，新澤西州一名青少年17歲的柯隆（Santos Colon）受到伊斯蘭國（IS）啟發，承認他企圖對恐怖分子提供物資支援，以暗殺2015年前往賓州費城主持公開彌撒的教宗方濟各。
他昨天在新州康敦（Camden）的聯邦法院認罪，表示2015年6月30日至8月14日他企圖與一名狙擊手共謀，在教宗方濟各（Pope Francis）造訪費城時射殺他，以及在周遭地區引爆炸藥裝置。柯隆被控犯下企圖對恐怖分子提供物資支援罪，最高恐面臨15年有期徒刑。
檢方表示，這名狙擊手實際上是美國聯邦調查局（FBI）臥底人員，當然這起攻擊計畫無法成真，柯隆2015年遭FBI幹員逮捕。
(中時電子報)
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