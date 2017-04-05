化武攻擊傳百死 敘利亞政權成眾矢之的
敘利亞西北部城鎮汗舍孔今天遭到疑似化學武器攻擊，據傳造成包括兒童在內的約100名平民喪生，還有數百人身體不適，這起事件引發國際公憤，敘利亞政權成為眾矢之的。
敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，伊德利布省（Idlib）汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）這起攻擊事件造成至少58人喪命，還有數十人呼吸系統出問題，癥狀包括嘔吐、頭暈和口吐白沫。
路透社報導，叛軍所控制伊德利布省的衛生當局表示，已知有超過50人喪生和超過300人受傷。但資助敘利亞醫院的醫療與救濟組織聯盟（Union of Medical Care and Relief Organisations）表示，至少已有100人喪命。
據美國福斯新聞網（FoxNews）報導，這次攻擊造成多達400人受傷，醫療人員在搶救傷患時，據報醫院又遭到攻擊。
如果證實這次攻擊使用化學武器，這將是敘利亞內戰爆發六年以來最嚴重的化武攻擊事件。這起事件立即引發國際譴責，美國、法國和英國都把目標指向敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政權。
敘利亞反對派歸咎阿塞德的部隊，並表示這次攻擊使得未來能否舉行和平談判出現疑問。
不過，政府軍發布聲明否認和此事有任何關聯，怪罪是「恐怖團體」使用「化學與有毒物質」。
人權瞭望台組織表示，罹難者中至少有19個兒童和13位婦女。法新社派赴汗舍孔的記者看到許多傷患使用呼吸器治療。
總部設在英國的人權瞭望台組織表示，今晨遭到攻擊的地點是汗舍孔的住宅區，發動攻擊的是一架戰機，攻擊中施放「有毒氣體」。這個組織無法確認氣體的性質，但表示可能是政府軍戰機發動攻擊。
人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdulrahman）告訴路透社，所以研判是敘利亞政府軍戰機發動空襲，根據的是多項因素，包括空襲戰機的機型似為蘇愷22型（Sukhoi 22）噴射機。
居民穆斯塔法（Abu Mustafa）表示：「我們今早聽到攻擊聲。我們跑進屋裡躲藏，事後看到好多家庭全家死在床上。還有兒童、婦女和老人死在街道上。」
俄羅斯軍方自2015年9月起支持阿塞德的政府打擊反對派，但否認今天曾在汗舍孔附近發動任何攻擊。1060405
(中央社)
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