NBA》柯瑞：說我狀況下滑太可笑

勇士明星後衛柯瑞(右)。(美聯社)

勇士明星後衛柯瑞，本賽季數據不如上賽季，有些人認為他正在經歷低迷的一季。對於這個觀點，柯瑞說，這非常的可笑。

雖然杜蘭特的加盟，影響柯瑞的場上數據，但據美國運動網《看台報告》(Bleacher Report)今報導，柯瑞認為，那些覺得他本季表現低迷的人很滑稽。

柯瑞說：「只因為我的場均得分少了5分，或投籃命中率有所下滑，就說我本季表現不如上季，但是我在場上還努力做其它事情並幫助我的球隊贏球。」「我唯一目標就是贏得總冠軍。」柯瑞說。

杜蘭特因傷缺陣一個多月，但是勇士隊已經豪取11連勝。

(中時電子報)