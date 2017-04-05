多空交戰 美股收小紅

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華爾街股市今天收盤小漲，開拓重工公司和波音公司雖因利多消息勁揚，但因美國經濟成長率可能不如預期，多空效應相互抵銷。

道瓊工業指數終場上漲39.03點，或0.19%，收在20689.24點。

標準普爾500指數上漲1.32點，或0.06%，收在2360.16點；那斯達克指數上漲3.93點，或0.07%，收在5898.61點。

道瓊成分股開拓重工公司（Caterpillar）獲高盛集團（Goldman Sachs）看好，建議買進，股價上漲2.1%。

波音公司（Boeing）則因宣布伊朗一家航空公司將以30億美元購機，股價也上揚1.2%。1060405

(中央社)