30架737MAX 波音奪伊朗阿斯曼航空千億訂單

伊朗阿斯曼航空第一架廣體客機A340。（圖/Shahram Sharifi@維基百科）

繼先前與國營伊朗航空（Iran Air）簽下大訂單後，波音（Boeing）再一次搶下伊朗的市場，將與阿斯曼航空（Aseman Airlines）簽下30架737 MAX客機的大合約，預估總價為34億美元（約1,031億台幣）。這也是新總統川普（Donald Trump）上任，因為旅遊禁令使兩國關係重新凍結後，首次有美國航空企業在伊朗取得大成果。

據路透社（Reuters）報導，美國航空製造商波音，繼去年在對伊朗解禁制裁，搶下國營航空近200億美元（約6,064億台幣）共108架客機大訂單後，第二次成功進軍伊朗市場。它將與當地第三大的阿斯曼航空簽下30架737 MAX客機的訂單，預估總價值為34億美元（約1,031億台幣），並保留額外30架的選擇權。這將是川普上台、美伊關係重陷冷凍後，首次有美國航空業成功打入伊朗市場。波音公司表示，「這筆訂單將能為美國本土帶來約18,000個工作機會，並將於2022年開始陸續交機。」

阿斯曼航空旗下舊型波音727型客機。（圖/Waka77@維基百科）

伊朗因長時間被美國貿易制裁，讓國內三大航空（伊朗航空、馬漢航空與阿斯曼航空）僅能向法國空中巴士（Airbus）集團或其他航空製造商購買。這間創立於1980年的阿斯曼航空，目前是由民間私營基金營運，旗下共有298名員工，除了執飛伊朗國內航線外，亦有多條飛往中東、土耳其、俄羅斯的國際航線。旗下機隊目前有空巴、ATR、舊型波音和福克100（Fokker 100）型客機。

去年獲得貿易解禁的伊朗，對於航空業進行快速地擴展，除了與波音的合約外，還同時與空中巴士集團商議7架A320neos的談判。伊朗航空也與法籍航空商ATR完成談判，即將取得20架新型短程客機訂單，讓這個封閉多年的未開發市場，成為各方勢力的兵家必爭之地。

(中時電子報)