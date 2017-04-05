IS恐怖分子批川普：「是個白痴」

伊斯蘭國發言人怒嗆川普是個白痴，他對敘利亞、伊拉克或伊斯蘭都一無所知。(圖片取自美聯社)

恐怖組織伊斯蘭國（IS）今天痛批美國已經沈淪，更辛辣的嗆川普「是個白痴」，這也是美國總統川普就職以來，伊斯蘭國首次正式怒罵他。

川普上任後誓死打擊伊斯蘭國，目前美國支持的部隊正在奮戰，相奪回伊斯蘭國占據的兩大城市，分別是伊拉克的摩蘇爾（Mosul）與敘利亞的拉卡（Raqqa）。

伊斯蘭國發言人穆哈吉爾（Abi al-Hassan al-Muhajer）表示：「美國，你們已經沈淪，沒有人能拯救，你們在世界各地成為哈里發國戰士的獵物，你們已經破產。」

他更強調，你們滅亡的跡象已經顯現，人人都看得很清楚。

他今天透過即時通訊軟體Telegram發布錄音談話對美國人說：「再明顯不過，你們的領導人是個白痴，他對敘利亞、伊拉克或伊斯蘭都一無所知。」

去年川普當選，有媒體並採訪IS十幾名支持者和叛逃者，他們便預言川普將會帶領美國走上自毀的道路。

(中時電子報)