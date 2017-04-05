AK-47上膛 巴國七勇士保護中華女足
中華女足出征巴勒斯坦參加亞洲盃資格賽，來到這個局勢緊張、隨時可能擦槍走火的危險國度，中華隊每日進出下榻飯店所搭乘的大巴士，全靠武裝前導車中7位配備AK-47自動步槍的軍人保護安全，被領隊龔元高形容為「七勇士」。
「根據巴勒斯坦足恊派來的女士Reem說，他們手中拿著AK-47自動步槍實彈實槍，一個意外就會和以色列軍隊開火。而我們全體坐在巴士內32名隊職球員之生命，就交在他們手中。」龔元高也慰勞七位護花勇士100美元，買飲料解解渴。
中華女足將在台北時間5日晚間9時，迎來本次亞洲盃資格賽首戰，儘管有巴勒斯坦七勇士護花，木蘭女將對地主之戰還是非贏不可。尤其巴國3日首戰以0比6不敵泰國，中華隊5日不但要踢出隊形，最好也能贏到6球以上，保有7日決戰泰國，即使平手也能靠淨勝球拿下分組第1的出線優勢。
(中時電子報)
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