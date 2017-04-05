扮蜘蛛人慶祝進球 他被罰新台幣164萬！
在足球比賽中進球後戴上「蜘蛛人」面具慶祝，除了被裁判黃牌警告，還可能損失5萬歐元！德甲進球王奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang）上周對沙爾克04進球後這樣慶祝，讓母隊多特蒙德準備罰他5萬歐元，約新台幣164萬！
多特祭出重罰不是因為對蜘蛛人有意見，而是奧巴梅楊戴上的面具，是來自其球具贊助商耐吉最近的「蒙面射手」（The Masked Finisher）廣告企畫。而耐吉的對手Puma不但是多特的球衣贊助商是，甚至也是股東之一。
按照規定，球員的個人贊助品牌只能出現在球鞋上，奧巴梅楊的舉動嚴重影響多特蒙德的商業利益。多特CEO瓦茲克（Hans-Joachim Watzke）也生氣的炮轟耐吉：「一間大公司不應該搞這樣的小動作，我們的夥伴是Puma。」
讓多特生氣的是，這已經是奧巴梅楊1個月內第2次試圖在比賽中替耐吉違規宣傳。上月他曾在頭髮剃上耐吉logo，已被球團警告。Puma則發表聲明說：「我們很驚訝競爭對手竟把一個球員推入這種情況。」
多特教頭圖克（Thomas Tuchel）則說，戴上這種類似蝙蝠俠或蜘蛛人的頭套慶祝進球，本來就是奧巴梅楊的招牌之一，如今扯上商業陰謀讓事情變得很複雜。「球團政策面有權利做出處置，而我負責的是比賽。」圖克說，他有注意到奧巴梅楊在「計畫」一些事情，但詳情並不了解。
號稱短距離衝刺速度比「牙買加閃電」波特（Usain Bolt）還快，來自非洲加彭的奧巴梅楊，是歐洲目前最火熱的前鋒之一。去年他以25球創下德甲非洲球員單季進球紀錄，本季開季26輪也以24球並列射手榜首位。
多特5日在德甲第27輪主場3比0完勝漢堡，奧巴梅楊在補時階段攻入本季第25球，這回他沒有再做出戴面具慶祝的舉動，或許也是平息爭議的最佳方式。
(中時電子報)
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