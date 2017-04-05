週日前天氣穩定 白天有點熱 下週鋒面接近變天

今紫外線指數偏高，外出需要注意防曬。(中時資料照)

今各地依舊為晴到多雲穩定的天氣，花東地區偶有零星雨，紫外線指數偏高，外出需要注意防曬，在氣溫方面，清晨氣溫較涼，白天舒適、日夜溫差大，太陽出來後有明顯回溫，預測西半部高溫28到30度，東半部26到27度，中午前後較為暖熱。

根據中央氣象局資料顯示，今全台紫外線指數偏高，新竹縣市、台南市為高量級，其他地區皆為紅色過量級，建議10至14時最好不在烈日下活動。

明天到下週日(6日至9日)天氣大致穩定，各地大多為多雲到晴的好天氣，花東偶有零星陣雨，但週五到週日水氣稍增，西半部山區及東北部地區也會有些局部短暫陣雨，各地白天高溫逐日回升，屬於溫暖、舒適甚至有點熱的天氣型態，不過日夜溫差大，差距達10度以上。

下週一、下週二(10日、11日)鋒面接近，北部、東半部轉為有短暫雨的天氣，溫度稍降，中南部溫度較不受影響。

空氣品質方面，今西半部及馬祖金門多橘色提醒(對敏感族群不健康)，指標污染物細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)